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В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом

В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Темпы заражения населения COVID-19 остаются прежними

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 3 августа число случаев заражения COVID-19 выросло до 4238. Из них по Улан-Удэ – 2381. За сутки прибавилось 39 больных коронавирусом.

Из 39 новых случаев COVID-19: 10 человек обратились к врачам в связи с признаками ОРВИ, остальные все – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Круг контактных лиц составляет 1011 человек, все лабораторно обследованы.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3480 человек. Накануне выздоровели 33 пациента.

Умерли с начала пандемии 42 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончался 82-летний мужчина.

На сегодня в стационарах лечатся 313 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 403 пациента с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей снизилось с 16 до 15-ти.

В отделении реанимации республиканской инфекционной клинической больницы находятся пять тяжёлых взрослых пациента, из них один – на ИВЛ. В стационаре по ул. Пирогова 30а в отделении реанимации лежат восемь пациентов, на ИВЛ – три человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа на ремонт временно закрылся стационар для лечения больных коронавирусом по улице Солнечная, 4а. Всех больных перевели в ковидный госпиталь по ул. Пирогова, 30а.

Коронавирус расходится по Бурятии в основном через домашние очаги. Больше всего болеют люди среднего возраста – от 40 до 65 лет.

В конце прошлой недели главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям. Он, в частности, отметил: «Я понимаю ваше настроение – мы все устали от коронавирусной инфекции. Сегодня многие пренебрегают мерами профилактики и думают, что болезнь обойдёт их стороной. Это подтверждается тем, что в наших торговых сетях, в общественном транспорте и в других общественных местах никакие меры безопасности не применяются».



коронавирус профилактика
 
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