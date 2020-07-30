В Роспотребнадзоре заявили, что к сентябрю необходимо снизить уровень заболеваемости коронавирусом в Бурятии
В Бурятии на утро 30 июля число случаев заражения COVID-19 выросло до 4081. Из них по Улан-Удэ – 2293. За сутки коронавирус диагностировали ещё у 35 человек. На сегодняшний день эпидемический процесс в республике характеризуется доминированием домашних очагов, сообщила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
В Бурятии в настоящий момент зафиксировано 277 домашних очагов, за всем установлено наблюдение, проводится работа с контактными лицами.
- Если сказать, кто болеет, порядка 40% - работающее население, среди них 60% - служащие. 28% - это категория неработающих. Удельный вес пенсионеров и детей в возрасте от 7 до 17 лет примерно одинаковый – 12-13%. Конечно, больше всего болеют люди среднего возраста – от 40 до 65 лет. Доля заболевших среди людей 65 лет и старше составляет порядка 9%, - рассказала Елена Кузьмина и отметила, что это «хороший, стабильный показатель».
При этом, по её словам, Бурятия входит в список 30 регионов России, где отмечается нестабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Нестабильная ситуация означает, что в Бурятии отсутствует стойкая динамика к снижению случаев заражения – на протяжении месяца заболеваемость поддерживается на одном уровне.
- На сегодняшний день крайне важно строго соблюдать все меры, которые предписаны. Уже не за горами у нас сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. К сентябрю мы должны подойти к снижению заболеваемости, иначе мы не знаем, как будет проявляться наслоение заболеваний. Будет сложно работать. Медикам нужно будет отличить грипп и ОРВИ от коронавируса, решить вопрос по госпитализации и так далее, - объяснила замруководителя управления Роспотребнадзора.
Коронавирус расходится по Бурятии в основном через домашние очаги
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