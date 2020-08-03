Умер пожилой пациент
Накануне в Бурятии зафиксирован 42-й летальный исход среди больных коронавирусом. Скончавшемуся больному было 82 года. Он находился на лечении с 22 июля.
- В стационаре по ул. Пирогова 30 «а», умер пациент 82 лет с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией. Пациент страдал сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, - сообщили в республиканском оперштабе.
До этого летальных исходов в Бурятии не было больше недели. Предыдущие две смерти произошли 25 июля. Среди всех 42-х умерших больных самому старшему было 90 лет, самой молодой - 43 года.
На утро 3 августа число случаев заражения COVID-19 в республике выросло до 4238 (+39 за сутки).
В Бурятии скончался 42-й пациент с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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