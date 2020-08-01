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В Улан-Удэ на ремонт закрыли ковидный госпиталь

В Улан-Удэ на ремонт закрыли ковидный госпиталь
Общество,  Фото:pixabay.com
Всех пациентов перевели в другой инфекционный стационар

1 августа в Улан-Удэ временно закрывался госпиталь для лечения больных коронавирусом по улице Солнечная, 4а. Причина в необходимости монтажных работ по установке нового компьютерного томографа и монтажа перегородок в палатах.

- Ремонтные работы необходимы для улучшения оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, - сообщили в республиканской больнице имени Семашко.

После завершения всех работ инфекционный стационар возобновит свою деятельность с более комфортными условиями и возможностью круглосуточного исследования КТ. Данные работы ведутся за счёт средств республиканского бюджета.

В настоящее время все пациенты переведены в ковидный госпиталь по ул. Пирогова, 30а, в котором продолжат лечение.

Помимо стационара на Пирогова, 30а, больные коронавирусом лечатся в республиканской инфекционной больнице.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 1 августа зарегистрировано 4159 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 36 больных. За всё время выздоровели 3426 человек. Умер 41 больной. 
коронавирус больница
 
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