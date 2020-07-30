В Забайкалье водолазы подняли тело женщины из карьера

О её гибели сообщил знакомый



Вечером 26 июля в полицию города Краснокаменск Забайкальского края обратился мужчина с заявлением, что его знакомая утонула на территории карьера.



29 июля водолазная группа Агинского подразделения поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» прибыла на место трагедии, где водолазы опустились в водоём.



Работа спасателей осложнялась отсутствием информации по конкретному месту утопления.



Однако через некоторое время на глубине около трёх метров тело было найдено и извлечено из воды, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.





