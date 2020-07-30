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В Забайкалье водолазы подняли тело женщины из карьера

В Забайкалье водолазы подняли тело женщины из карьера
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О её гибели сообщил знакомый

Вечером 26 июля в полицию города Краснокаменск Забайкальского края обратился мужчина с заявлением, что его знакомая утонула на территории карьера.

29 июля водолазная группа Агинского подразделения поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» прибыла на место трагедии, где водолазы опустились в водоём.

Работа спасателей осложнялась отсутствием информации по конкретному месту утопления.

Однако через некоторое время на глубине около трёх метров тело было найдено и извлечено из воды, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.


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