В Бурятии скончался 13-й пациент с коронавирусом

В Бурятии произошёл ещё один летальный исход среди больных коронавирусом. 11 июня в стационаре на ул. Пирогова в Улан-Удэ умерла 71-летняя пациентка, заражённая COVID-19. У неё была тяжёлая сопутствующая патология.
- Умерла пациентка в возрасте 71 года, инфицированная COVID-19, со злокачественным образованием печени на фоне цирроза, - сообщили в республиканском оперштабе.
Эта смерть стала 13-м летальным исходом среди пациентов с коронавирусом.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее умер больной коронавирусом 63-летний мужчина, которого доставили в Улан-Удэ из Тункинского района санавиацией. У него туберкулёз лёгких и тяжёлая спинальная травма.
Самой молодой среди умерших пациентов с COVID-19 было 43 года. Остальным скончавшимся было по 63, 58, 61, 83, 83, 89, 90, 73, 86 и 73 года.
На утро 12 июня в Бурятии 2153 (+43 за сутки) случаев заражения COVID-2019.