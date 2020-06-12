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Улан-удэнцы ринулись в открывшиеся парки

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Требования о масках соблюдают не все посетители парков

11 июня в Улан-Удэ открылись закрытые ещё 30 марта городские парки. Парки «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева, «Молодёжный», «Кристальный» доступны для отдыхающих. Здесь можно гулять, заниматься физической культурой, например, пробежками или скандинавской ходьбой. Развлекательные и детские игровые площадки пока закрыты.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и республиканского оперштаба, парки работают в ограниченном режиме. Вход на их территорию разрешён при наличии защитной маски, перчаток, на территории же необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Впрочем, далеко не все посетители выполняют эти требования.

Территорию и наружные поверхности объектов на открытых пространствах парков обещали обеззараживать.

С 1 июня начали работать турбазы и гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании. Со 2 июня заработали торговые центры. 10 июня открылся общепит, где за один стол пускают максимум двух человек. Масочный режим сохраняется в Бурятии до 30 июня.

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