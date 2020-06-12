В Бурятии заразились коронавирусом ещё 43 человека

На лечении остаются почти 900 больных COVID-2019
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 12 июня зарегистрировано 2153 случая заражения COVID-2019. По Улан-Удэ – 1183.
Накануне было 2110 случаев заражения COVID-2019 (тогда побит рекорд по числу заражённых за сутки – сразу 90 новых больных). За минувшие сутки выявили ещё 43 новых заболевших.
Из 43 новых случаев COVID-19: 11 человек – прибывшие из других регионов России, пятеро были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1484 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 650 тыс.кв. м, - сообщили в республиканском оперштабе.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1266 человек, в том числе накануне выздоровели 49 пациентов.
Умерло за время пандемии 13 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последний летальный исход зафиксирован вчера, 11 июня, когда умерла 71-летняя женщина.
На сегодня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 528 больных, из них 44 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное.
На амбулаторном лечении ещё 345 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделениях реанимации трёх стационаров лежат 15 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – трое.
Как сообщал «Байкал-Daily», открытие летних лагерей, которое должно было состояться 1 июля, отложили ещё как минимум на месяц.
Перечень пострадавших от коронавируса отраслей в Бурятии расширили с 15 до 41.
На сегодня открылось более 150 санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения.
Заработали также парки, в них, как и в скверах, жители обязаны ходить в масках.
На днях глава Бурятии Алексей Цыденов два дня назад выпустил видеообращение, призвав жителей не расслабляться. «То, что мы снимаем ограничения, не значит, что вирус исчез. Нет, вирус остаётся. Просто мы идём навстречу, чтобы у вас была работа, чтоб была возможность детям то же ЕГЭ сдать», - пояснил он, призывая соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
В Бурятии заразились коронавирусом ещё 43 человека
Происшествия, Фото:
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