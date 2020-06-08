Отмечать выпускные в ресторанах категорически запретили
Вручение аттестатов выпускникам школ будет проходить на открытом воздухе. Об этом сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Бурятии. В ведомстве разъяснили правила проведения мероприятий по вручению школьных аттестатов.
- Мероприятие проводить на открытом воздухе, на территории образовательной организации. Проводить по графику, в котором установлено время отдельно для каждого класса. Необходимо максимально сократить время проведения, минимизировать число участников, исключить присутствие родителей. Запрещено проведение выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и подобных заведениях, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.
Выпускникам, гостям и педагогам необходимо использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее десятки выпускников 11-х классов разных районов Бурятии объединились и записали видеообращение к правительству с просьбой не отменять им выпускные.
Церемонии вручения аттестатов для выпускников 9-х классов прошли скромно. Детей вызывали в школу по одному.
Аттестаты выпускникам школ Бурятии вручат на открытом воздухе
Общество, Фото:
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