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Аттестаты выпускникам школ Бурятии вручат на открытом воздухе

Аттестаты выпускникам школ Бурятии вручат на открытом воздухе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отмечать выпускные в ресторанах категорически запретили

Вручение аттестатов выпускникам школ будет проходить на открытом воздухе. Об этом сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Бурятии. В ведомстве разъяснили правила проведения мероприятий по вручению школьных аттестатов.

- Мероприятие проводить на открытом воздухе, на территории образовательной организации. Проводить по графику, в котором установлено время отдельно для каждого класса. Необходимо максимально сократить время проведения, минимизировать число участников, исключить присутствие родителей. Запрещено проведение выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и подобных заведениях, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Выпускникам, гостям и педагогам необходимо использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее десятки выпускников 11-х классов разных районов Бурятии объединились и записали видеообращение к правительству с просьбой не отменять им выпускные.

Церемонии вручения аттестатов для выпускников 9-х классов прошли скромно. Детей вызывали в школу по одному.


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