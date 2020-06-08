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В Бурятии выявили 44 новых случая COVID-19

В Бурятии выявили 44 новых случая COVID-19
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Число случаев заражения коронавирусом движется к 1900

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 8 июня зарегистрировано 1877 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1028.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее было 1833 случая заражения. За сутки диагноз подтвердили ещё у 44 человек.

Из 44 новых случаев COVID-19: трое – прибывшие из других регионов, четверо человек – из домашних очагов по республиканской клинической больнице имени Семашко, девять человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, пять – обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1507 человек, все лабораторно обследованы, уточнили в республиканском оперштабе.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1112 человек, в том числе накануне выздоровели 28. Умерли 11 пациентов.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 500 больных, один больной из Бурятии госпитализирован в Иркутской области. На амбулаторном лечении находятся 253 пациента с лёгким течением болезни. Среди госпитализированных 40 детей.

В отделениях реанимации трёх стационаров остаются 15 человек, трое – на ИВЛ.



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