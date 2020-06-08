В Бурятии работников кафе не будут тестировать на коронавирус

Сегодня на заседании оперативного штаба было принято решение об отмене обязательного тестирования на коронавирус для работников предприятий общественного питания в Бурятии. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев после прямого эфира, проведённого совместно с управлением Роспотребнадзора.
- Сегодня на оперативном штабе принято решение об отмене обязательного тестирования на ковид для работников общепита. НО! сохраняется требование проходить регулярный обязательный медицинский осмотр и анкетирование по самочувствию и возможным небезопасным контактам. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в Указ Главы РБ, - написал Чингис Матхеев в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 10 июня в Бурятии разрешили открыться предприятиям общественного питания. Среди обязательных условий обсуждалось тестирование персонала на коронавирусную инфекцию.
Торговые центры в республике открылись 2 июня.
Чингис Матхеев подчеркнул, что это не повод «расслабляться или снизить бдительность», а скорее шаг навстречу бизнесу.
Бизнес-уполномоченный отметил, что открытие торговых центов и кафе произошло раньше выполнения необходимых показателей по рекомендациям Роспотребнадзора. «К сожалению, в последние дни коэффициент распространения инфекции повышается, что свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки у нас в республике», - добавил он.
- Поэтому самое главное сейчас – это максимально ответственно подойти к возобновлению деятельности и соблюдать все необходимые правила и рекомендации. В последней версии рекомендаций нет ограничения по количеству человек за столом, но помимо расстояния между посадочными местами, обязательно должна соблюдаться социальная дистанция между посетителями, - пояснил Чингис Матхеев.
Уполномоченный уточнил, что уже есть примеры «открывшихся» регионов, которые из-за резкого ухудшения ситуации приняли решение об «откате назад», то есть закрытии множества сфер.