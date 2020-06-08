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В Бурятии работников кафе не будут тестировать на коронавирус

В Бурятии работников кафе не будут тестировать на коронавирус
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Для кафе не стали вводить ограничения по количеству человек за столом

Сегодня на заседании оперативного штаба было принято решение об отмене обязательного тестирования на коронавирус для работников предприятий общественного питания в Бурятии. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев после прямого эфира, проведённого совместно с управлением Роспотребнадзора.

- Сегодня на оперативном штабе принято решение об отмене обязательного тестирования на ковид для работников общепита. НО! сохраняется требование проходить регулярный обязательный медицинский осмотр и анкетирование по самочувствию и возможным небезопасным контактам. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в Указ Главы РБ, - написал Чингис Матхеев в Facebook.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 10 июня в Бурятии разрешили открыться предприятиям общественного питания. Среди обязательных условий обсуждалось тестирование персонала на коронавирусную инфекцию. 

Торговые центры в республике открылись 2 июня.

Чингис Матхеев подчеркнул, что это не повод «расслабляться или снизить бдительность», а скорее шаг навстречу бизнесу.

Бизнес-уполномоченный отметил, что открытие торговых центов и кафе произошло раньше выполнения необходимых показателей по рекомендациям Роспотребнадзора. «К сожалению, в последние дни коэффициент распространения инфекции повышается, что свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки у нас в республике», - добавил он.

- Поэтому самое главное сейчас – это максимально ответственно подойти к возобновлению деятельности и соблюдать все необходимые правила и рекомендации. В последней версии рекомендаций нет ограничения по количеству человек за столом, но помимо расстояния между посадочными местами, обязательно должна соблюдаться социальная дистанция между посетителями, - пояснил Чингис Матхеев.

Уполномоченный уточнил, что уже есть примеры «открывшихся» регионов, которые из-за резкого ухудшения ситуации приняли решение об «откате назад», то есть закрытии множества сфер. 
кафе коронавирус
 
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