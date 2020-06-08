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«Без развлечений»: В Бурятии рекомендовали открыть парки

«Без развлечений»: В Бурятии рекомендовали открыть парки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор рекомендовал дать разрешение на прогулки в парках

Сегодня в прямом эфире с предпринимателями подняли тему открытия парков. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев поинтересовался у замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентины Бальжановой, когда же в республике могут открыть парки.

Она сообщила, что на сегодняшнем заседании оперштаба главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев предложил главе Бурятии внести изменения в указ и разрешить жителям гулять в парках. Единственное условие – пока не должны быть открыты развлекательные аттракционы.

- Мы понимаем наше население. Я думаю, что глава республики принял это к сведению и ждём его решение, - сообщила Валентина Бальжанова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что с открытием парков нужно повременить, поскольку парк является местом массового скопления людей. 

На прошлой неделе в Сети была создана петиция с просьбой открыть парки. «Нам нужен глоток свежего воздуха» - говорилось в петиции.

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