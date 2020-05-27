В пригороде Улан-Удэ в кольцо поймали лесной пожар













В Улан-Удэнском лесничестве недалеко от местности СНТ «Учитель» во время авиапатрулирования обнаружили выброс дыма. Лётчик-наблюдатель принял решение спустить группировку десантников-пожарных Забайкальской базы авиационной охраны лесов для ликвидации лесного пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составляет около 2 га.- Пожар поймали в кольцо, угрозы населённому пункту нет. Прогноз на ликвидацию очага к вечеру сегодняшнего дня, - рассказал с места событий руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.Дополнительно на тушение направлена группировка Иволгинского лесхоза, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, МЧС и управление по ЧС Улан-Удэ.Всего на пожаре работает 25 человек, задействовано четыре единицы лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.