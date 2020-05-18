В природном парке «Ивано-Арахлейский» задержаны два нарушителя с нарезным оружием без документов
В Забайкальском крае задержаны два гражданина с незаконным оружием. Нарушители природоохранного законодательства обнаружены на территории Ивано-Арахлейского парка в ходе рейда сотрудниками дирекции природного парка «Ивано-Арахлейский» и специалистами дирекции особо охраняемых природных территорий.
- В ходе рейда на территории парка задержаны два гражданина. При досмотре автотранспортного средства обнаружено охотничье нарезное оружие без документов с глушителем кустарного изготовления и патроны к нему. На место происшествия вызван наряд полиции ОМВД России по Читинскому району, – рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.
У нарушителей изъяты охотничье нарезное оружие без документов, оптический прицел, глушитель кустарного изготовления, патроны. Вся информация передана в правоохранительные органы.
В соответствии со статьёй 222 УК РФ незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов – наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.
В соответствии со статьёй 223 УК РФ незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье изъяли незаконное оружие в ходе рейда в парке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В природном парке «Ивано-Арахлейский» задержаны два нарушителя с нарезным оружием без документов
Зверское преступление совершил гражданин Узбекистана над своим приятелем
Этим рейсом ехали ещё 13 саянцев
Большая часть приехавших курсантов живёт в Кабанском районе
В полиции мужчина рассказал, что взял авто покататься
На полицейского возбуждено уголовное дело
Сбежавшего из инфекционного стационара пациента ищет полиция
Пожилая женщина получила переломы ног и рёбер
Прохожие нашли пропавших братьев возле магазина
Вор зашёл в квартиру, когда хозяин спал
Вопрос решился только после вмешательства уполномоченного по правам человека
Полицейская погоня произошла в Гусиноозёрске
Мужчина лишён водительских прав за пьяную езду
Мошенник обвёл таксиста вокруг пальца
Землетрясение зафиксировано на севере Байкала