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В Забайкалье изъяли незаконное оружие в ходе рейда в парке

В Забайкалье изъяли незаконное оружие в ходе рейда в парке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В природном парке «Ивано-Арахлейский» задержаны два нарушителя с нарезным оружием без документов

В Забайкальском крае задержаны два гражданина с незаконным оружием. Нарушители природоохранного законодательства обнаружены на территории Ивано-Арахлейского парка в ходе рейда сотрудниками дирекции природного парка «Ивано-Арахлейский» и специалистами дирекции особо охраняемых природных территорий.

- В ходе рейда на территории парка задержаны два гражданина. При досмотре автотранспортного средства обнаружено охотничье нарезное оружие без документов с глушителем кустарного изготовления и патроны к нему. На место происшествия вызван наряд полиции ОМВД России по Читинскому району, – рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.

У нарушителей изъяты охотничье нарезное оружие без документов, оптический прицел, глушитель кустарного изготовления, патроны. Вся информация передана в правоохранительные органы.

В соответствии со статьёй 222 УК РФ незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов – наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.

В соответствии со статьёй 223 УК РФ незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Забайкальский край оружие природный парк
 
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