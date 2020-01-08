Древесину он заготавливал для личных нужд
В ходе рейда в Заиграевском районе участковым уполномоченным полиции в лесу пресечена незаконная рубка. При заготовке древесины задержан «чёрный лесоруб».
Подозреваемый – неработающий 26-летний житель села Новая Брянь – спилил около кубометра сосны, не имея на то соответствующего разрешения. Ущерб от его действий составил более 26 тысяч рублей.
По словам молодого человека, древесину он заготавливал для личных нужд.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 26 тысяч
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