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Пьяную компанию из Бурятии сняли с поезда

Пьяную компанию из Бурятии сняли с поезда
Происшествия, 
Они ругались матом и мешали окружающим

В Иркутской области сняли с поезда четырёх пьяных жителей Бурятии. Они ехали в Улан-Удэ поездом «Северобайкальск-Иркутск». Пассажиры выражались грубой и нецензурной бранью, мешали своим поведением работе проводников и отдыху пассажиров.

Начальник поезда принял решение об отказе им в проезде. Пассажиров сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Здесь на них составили протоколы об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно нетрезвые жители Бурятии отличились в аэропорту Хабаровска. Семеро мужчина были настолько пьяны, что некоторые из них не могли стоять на ногах. Авиапассажиров не пустили на борт. Их поведение даже высмеял телеведущий Иван Ургант в своём шоу.
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