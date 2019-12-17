Они ругались матом и мешали окружающим
В Иркутской области сняли с поезда четырёх пьяных жителей Бурятии. Они ехали в Улан-Удэ поездом «Северобайкальск-Иркутск». Пассажиры выражались грубой и нецензурной бранью, мешали своим поведением работе проводников и отдыху пассажиров.
Начальник поезда принял решение об отказе им в проезде. Пассажиров сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Здесь на них составили протоколы об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно нетрезвые жители Бурятии отличились в аэропорту Хабаровска. Семеро мужчина были настолько пьяны, что некоторые из них не могли стоять на ногах. Авиапассажиров не пустили на борт. Их поведение даже высмеял телеведущий Иван Ургант в своём шоу.
Пьяную компанию из Бурятии сняли с поезда
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