В Хабаровске не пустили в самолёт пьяных жителей Бурятии

- В настоящее время решением мирового суда города Хабаровска всем семерым правонарушителям назначено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 600 рублей, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.









Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска привлекли к административной ответственности семь жителей Бурятии в возрасте от 35до 63 лет. Их доставили в дежурную часть от борта воздушного судна, следующего в Иркутск.Диспетчер службы авиационной безопасности сообщила транспортным полицейским, что в выдвижном рукаве для прохода на борту самолёта сообщением «Хабаровск – Иркутск» находятся семеро пассажиров. Мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения, некоторые из не могли самостоятельно передвигаться.Сотрудники полиции сняли мужчин с рейса и доставили их в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.Проведённое медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Все правонарушители привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.