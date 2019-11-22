В Иркутске пожарные спасли лежачую пенсионерку

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за проблем со здоровьем женщина не могла уйти из горящей квартиры



В седьмом часу вечера 21 ноября поступило сообщение о пожаре на улице Байкальская в Иркутске. К месту было направлено две автоцистерны, автолестница и 15 пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



- Прибыв по указанному адресу, мы столкнулись с проблемой – двор был заставлен автомобилями, которые затрудняли проезд. Медлить было нельзя. Не дожидаясь, пока техника разъедется, мы включились в звено газодымозащитной службы и направились в подъезд. По словам соседей, в горящей квартире находилась хозяйка – пожилая женщина-инвалид. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Дым шёл из квартиры на 5 этаже. Пожар произошёл в комнате 4-х комнатной квартиры. Вскрыв дверь, в условиях плотного задымления мы искали человека. Обнаружили хозяйку квартиры в комнате на диване. Из-за проблем с ногами она не могла самостоятельно покинуть квартиру, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Валерий Чачанидзе.



84-летняя женщина получила отравление угарным газом и была госпитализирована.



Также по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены 8 человек.



- В ходе осмотра места происшествия дознаватели установили обстоятельства и причину пожара. Выяснилось, что возгорание в одной из комнат произошло по электротехнической причине из-за старого неисправного телевизора. Самостоятельно покинуть горящую квартиру женщина не смогла. В результате пожара были повреждены домашние вещи на площади 10 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска Артём Отришко.

