Также мужчина был лишён права управления в декабре 2018 года на 1,5 года
Накануне в ходе скрытого патрулирования сотрудники Госавтоинспекции выявили злостные нарушения ПДД водителем автобуса. Позже выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения и без водительского удостоверения.
На конечной остановке в районе аэропорта Иркутска инспекторы ДПС предъявили водителю маршрута №90 видео. На нём запечатлены проезды на запрещающий сигнал светофора и невыполнение подачи сигналов поворота перед совершением маневров.
Оказалось, что мужчина был лишён права управления в декабре 2018 года на 1,5 года. Также при досмотре в кабине автобуса был обнаружен подозрительный свёрток с веществом растительного происхождения. 36-летний водитель признался, что употребляет наркотические вещества. От процедуры освидетельствования он отказался.
Сотрудники ГИБДД составили на мужчину сразу пять административных материалов и доставили в отдел полиции.
По факту хранения наркотика возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Автобус помещён на штрафплощадку.
В отношении работодателя транспортной организации проводится проверка по факту допуска этого водителя на работу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске водителя автобуса поймали в наркотическом опьянении
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