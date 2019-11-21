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В Иркутске водителя автобуса поймали в наркотическом опьянении

В Иркутске водителя автобуса поймали в наркотическом опьянении
Происшествия, 
Также мужчина был лишён права управления в декабре 2018 года на 1,5 года

Накануне в ходе скрытого патрулирования сотрудники Госавтоинспекции выявили злостные нарушения ПДД водителем автобуса. Позже выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения и без водительского удостоверения.

На конечной остановке в районе аэропорта Иркутска инспекторы ДПС предъявили водителю маршрута №90 видео. На нём запечатлены проезды на запрещающий сигнал светофора и невыполнение подачи сигналов поворота перед совершением маневров.

Оказалось, что мужчина был лишён права управления в декабре 2018 года на 1,5 года. Также при досмотре в кабине автобуса был обнаружен подозрительный свёрток с веществом растительного происхождения. 36-летний водитель признался, что употребляет наркотические вещества. От процедуры освидетельствования он отказался.

Сотрудники ГИБДД составили на мужчину сразу пять административных материалов и доставили в отдел полиции.

По факту хранения наркотика возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Автобус помещён на штрафплощадку.

В отношении работодателя транспортной организации проводится проверка по факту допуска этого водителя на работу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
водители общественный транспорт
 
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