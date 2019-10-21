В Иркутске дети бегали по машине и подожгли её

Они разбили лобовое стекло и закинули в чужую машину горящий кусок ткани



Вчера днём в полицию в Иркутске поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Маршала Конева по автомобилю «Мицубиши Миника» бегают дети. На место происшествия выехали сотрудники полиции.



Выяснилось, что два мальчика 8 и 11 лет разбили лобовое стекло и закинули в машину горящий фрагмент ткани. В результате произошло задымление в салоне. Огонь потушили сотрудники МЧС.



Автомобиль повреждён частично, никто не пострадал.



Известно, что иномарка принадлежит 32–летней женщине, которая в настоящий момент находится в командировке.



Ребятишки подожгли авто из хулиганских побуждений



Со школьниками проведены беседы, их родители привлечены к административной ответственности. Материалы проверки в отношении детей направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

