Они разбили лобовое стекло и закинули в чужую машину горящий кусок ткани
Вчера днём в полицию в Иркутске поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Маршала Конева по автомобилю «Мицубиши Миника» бегают дети. На место происшествия выехали сотрудники полиции.
Выяснилось, что два мальчика 8 и 11 лет разбили лобовое стекло и закинули в машину горящий фрагмент ткани. В результате произошло задымление в салоне. Огонь потушили сотрудники МЧС.
Автомобиль повреждён частично, никто не пострадал.
Известно, что иномарка принадлежит 32–летней женщине, которая в настоящий момент находится в командировке.
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Со школьниками проведены беседы, их родители привлечены к административной ответственности. Материалы проверки в отношении детей направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске дети бегали по машине и подожгли её
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