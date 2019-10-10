В гардеробе женщине не дали номерок
Суд обязал больницу выплатить жительнице Иркутске ущерб, причинённый кражей норковой шубы, сообщили в Октябрьском районном суде города.
В 2018 году женщина пришла в больницу для посещения врача. Она повесила шубу на крючок в гардеробе. При этом номерка от сотрудника гардероба не получила, так как их не было в наличии. После этого пациентка отправилась к врачу и пробыла там примерно час. Когда вышла, шубы уже не было.
Сотрудник больницы попросила всех посетителей взять свои вещи, в результате оказалось, что в гардеробе осталась старая норковая шуба, которая женщине не принадлежит. Полиция по факту кражи возбудила уголовное дело, но вор до сих пор не найден.
- Учитывая, что на приём к врачу в данном учреждении в верхней одежде проходить нельзя, администрация обязана была надлежащим образом обеспечить сохранность личных вещей пациентов, выдавая номерки. В результате действий администрации медицинского учреждения истец понесла материальный ущерб в размере 65 тысяч рублей. Решением суда с медицинской организации в пользу иркутянки взыскан ущерб в размере 65 000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 2 150 руб., - уточнили в Октябрьском районном суде Иркутска.
Иркутская больница выплатит 65 тысяч за украденную норковую шубу
Происшествия, Фото:
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