 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Сентября

18 Сентября

Популярное

В Иркутской области за падение 9-летней девочки в люк выплатили 10 тысяч рублей

В Иркутской области за падение 9-летней девочки в люк выплатили 10 тысяч рублей
Происшествия, 
Школьница упала в колодец из-за незапертой крышки люка

В Тайшетском районе 21 января вечером 9-летняя девочка возвращалась со школы вместе с одноклассницами. Она наступила на крышку люка и провалилась в смотровой колодец водопровода. Крышка люка была прикрыта частично, надёжная фиксация крышки не была обеспечена.

При падении в люк, принадлежащий ООО «Юрткомхоз», девочка ударилась, получив травму, и сильно испугалась. Подруги, находившиеся рядом, позвали взрослых на помощь, которые вытащили девочку из люка.

Прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО «Юрткомхоз» о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней в размере 10 тысяч рублей.

- По результатам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю ООО «Юрткомхоз» об устранении нарушений закона. Организация уже провела работы по надлежащему содержанию коммуникаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

падение компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области за падение 9-летней девочки в люк выплатили 10 тысяч рублей
В Иркутской области за падение 9-летней девочки в люк выплатили 10 тысяч рублей
Происшествия, 19.09.2019
Школьница упала в колодец из-за незапертой крышки люка
В Забайкалье поймали жадного вора велосипедов
В Забайкалье поймали жадного вора велосипедов
Происшествия, 19.09.2019
После кражи первого, он увидел более дорогой велосипед
Забайкалец воровал интернет-кабель из домов
Забайкалец воровал интернет-кабель из домов
Происшествия, 19.09.2019
В Краснокаменске задержали с поличным вора  
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься по деревне
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься по деревне
Происшествия, 19.09.2019
После этого он бросил мотоцикл в кустах
В Бурятии 18-летнего парня поймали за сбором конопли
В Бурятии 18-летнего парня поймали за сбором конопли
Происшествия, 19.09.2019
Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности
В Иркутской области поймали налётчика на магазин
В Иркутской области поймали налётчика на магазин
Происшествия, 19.09.2019
В Усолье-Сибирском полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин
«Саню-шамана» задержали в Бурятии
«Саню-шамана» задержали в Бурятии
Происшествия, 19.09.2019
Сегодня ночью правоохранители задержали идущего по Бурятии якутского шамана Александра Габышева
В Иркутске удалось поймать карманника
В Иркутске удалось поймать карманника
Происшествия, 19.09.2019
Он украл деньги у пенсионера, а также телефон у девушки в автобусе  
В Улан-Удэ подростки угнали автомобиль
В Улан-Удэ подростки угнали автомобиль
Происшествия, 19.09.2019
Они покатались на нём и бросили на одной из улиц города
В Бурятии грабители напали на женщину в подъезде
В Бурятии грабители напали на женщину в подъезде
Происшествия, 19.09.2019
Они сняли с неё золото и вырвали дамскую сумку
В Бурятии охранник ангара украл из него корни солодки
В Бурятии охранник ангара украл из него корни солодки
Происшествия, 19.09.2019
Дикоросы он перепродал другому добывателю
В Бурятии «чёрный» лесоруб бросил машину и сбежал
В Бурятии «чёрный» лесоруб бросил машину и сбежал
Происшествия, 19.09.2019
Мужчина оставил на месте преступления грузовик и бензопилы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^