В Иркутской области за падение 9-летней девочки в люк выплатили 10 тысяч рублей

Школьница упала в колодец из-за незапертой крышки люка



В Тайшетском районе 21 января вечером 9-летняя девочка возвращалась со школы вместе с одноклассницами. Она наступила на крышку люка и провалилась в смотровой колодец водопровода. Крышка люка была прикрыта частично, надёжная фиксация крышки не была обеспечена.



При падении в люк, принадлежащий ООО «Юрткомхоз», девочка ударилась, получив травму, и сильно испугалась. Подруги, находившиеся рядом, позвали взрослых на помощь, которые вытащили девочку из люка.



Прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО «Юрткомхоз» о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней в размере 10 тысяч рублей.



- По результатам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю ООО «Юрткомхоз» об устранении нарушений закона. Организация уже провела работы по надлежащему содержанию коммуникаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



