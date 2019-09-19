Школьница упала в колодец из-за незапертой крышки люка
В Тайшетском районе 21 января вечером 9-летняя девочка возвращалась со школы вместе с одноклассницами. Она наступила на крышку люка и провалилась в смотровой колодец водопровода. Крышка люка была прикрыта частично, надёжная фиксация крышки не была обеспечена.
При падении в люк, принадлежащий ООО «Юрткомхоз», девочка ударилась, получив травму, и сильно испугалась. Подруги, находившиеся рядом, позвали взрослых на помощь, которые вытащили девочку из люка.
Прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО «Юрткомхоз» о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней в размере 10 тысяч рублей.
- По результатам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю ООО «Юрткомхоз» об устранении нарушений закона. Организация уже провела работы по надлежащему содержанию коммуникаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области за падение 9-летней девочки в люк выплатили 10 тысяч рублей
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