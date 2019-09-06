В Улан-Удэ поймали водителя-вандала

Он пояснил, что ехал один, а наезд совершил из-за скользкой дороги.











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В отношении нарушителя полицейские составили административные протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», а также ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».