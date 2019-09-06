В Улан-Удэ поймали водителя-вандала

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу утром в Улан-Удэ обнаружили повреждения территории мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях. Сам мемориал не пострадал, но сломано ограждение с двух сторон, железные столбики и чугунная скамья. Повреждения были нанесены ночью, тот, кто это сделал, с места сбежал. В мэрии сразу предположили, что произошло ДТП, правда, изначально казалось, что урон нанесли два автомобиля.
Вечером стало известно, что виновник найден. Его личность установили сотрудники группы розыска отдельного специализированного батальона ДПС. Задержанному 22 года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Было ночью ДТП у меня. Ехал со стороны сотых кварталов на «Тойоте Ариста» в сторону улицы Терешковой, - рассказал на допросе водитель. – Совершил наезд на ограждение мемориала. После чего вызвал эвакуатор, отвёз свою машину.
Он пояснил, что ехал один, а наезд совершил из-за скользкой дороги.
В отношении нарушителя полицейские составили административные протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», а также ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».
Санкция ст. 12.33 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, влечёт лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.