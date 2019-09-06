В Улан-Удэ повредили территорию мемориала

- Судя по следам, произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно можно сделать вывод, что в мемориал «влетели» два автомобиля. Повреждено ограждение мемориала с двух сторон, пять заграждений для заезда транспорта в виде железных столбиков, а также сломана чугунная скамья. Сам мемориал не пострадал, - сообщил заместитель руководителя по территориальному развитию микрорайонов - начальник управления по развитию территории и земельному контролю Пётр Касьянов.













- Именно видеозапись расставить все точки над i и поможет найти виновных. После проведения следственных действий и оценки ущерба будут приняты все необходимые меры по приведению мемориального комплекса в надлежащий вид, - отметили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

















В том же году также сломали 4 разбрызгивателя.

Сегодня утром сотрудники администрации Октябрьского района обнаружили повреждения территории мемориального комплекса воинам, умершим от ран в госпиталях. Судя по оставленным следам на месте происшествия, можно предположить о совершённом акте вандализма, либо о ночной аварии.В настоящее время комбинат по благоустройству и комитет городского хозяйства готовят заявление в полицию, после чего будут проверены камеры видеонаблюдения.Мемориал был построен к 30-летию Победы в 1975 году на братской могиле солдат, умерших от ран в госпиталях города Улан-Удэ. На его мраморном основании в небо устремились под разными углами четыре пилона. По замыслу автора мемориала, архитектора Доржи Идымова они символизируют годы тяжких испытаний военных лет.На гранитных плитах высечены имена 301 защитника Родины, которые не дожили до победного мая 1945-го. В основном это были бойцы с тяжёлыми ранениями, нуждающиеся в хирургической помощи и длительном лечении.Умерших от ран бойцов хоронили на кладбищах города. В 1975 году их останки были перенесены в братскую могилу. Рядом находятся четыре захоронения Героев Советского Союза, умерших в разные годы уже после войны. Имена солдат, сержантов и офицеров, захороненных в братской могиле, были увековечены в третьем томе Книги памяти Бурятии, выпущенном в 1999 году.