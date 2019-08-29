В Забайкалье избили и ограбили пенсионерку в собственном доме
В Нерчинске в полицию поступило сообщение от 64-летней женщины о том, что на неё напал неизвестный и украл деньги. Ночью пенсионерка услышала шум в соседней комнате и включила свет в доме. Неожиданно на женщину набросился мужчина, нанёс ей побои и потребовал деньги. Пожилая женщина отдала имеющиеся у неё 2000 рублей, после чего нападавший вылез через окно и скрылся. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь.
В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили нательный крестик, который пожилая женщина, предположительно, сорвала с шеи налётчика. Эксперты-криминалисты изъяли с крестика биологические следы и в рамках ДНК-исследования сравнили их с образцами, имеющимися в федеральной базе данных геномной информации.
В результате было установлено, что крестик принадлежит ранее судимому 33-летнему жителю Нерчинска. Он был задержан по подозрению в преступлении и помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье налётчика поймали благодаря ДНК с нательного крестика
Происшествия, Фото:
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