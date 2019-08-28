В Улан-Удэ воры спрятались в высокой траве

Подростки с домкратом и ломом пытались вскрыть гаражи



Около 3 часов ночи сотрудники вневедомственной охраны Улан-Удэ на патрулировании в гаражном кооперативе по улице Шумяцкого услышали подозрительный шум.



Сотрудники в ходе осмотра гаражных проездов заметили рюкзак, домкраты и лом возле железных ворот одного из гаражей. Были обнаружены следы взлома: отогнуты края ворот и повреждены замки.



Росгвардейцы осмотрели прилегающую территорию и на окраине кооператива обнаружили подозреваемых в тёмной одежде и в перчатках. Они прятались в высокой траве.



В ходе опроса было установлено, что молодые люди, которым по 16 и 17 лет, пытались вскрыть гараж и похитить имущество.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Задержанные были доставлены в дежурную часть, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

