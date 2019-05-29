А полицейские приехали вовсе не к ней
В дежурную часть полиции Закаменского района обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о краже сотового телефона несколько месяцев назад. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Женщина распивала спиртные напитки со своими знакомыми. После застолья одна гостья ушла домой, прихватив сотовый телефон хозяйки. Обнаружив пропажу, женщина несколько раз требовала вернуть имущество, после чего обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 28-летняя горожанку. Она пояснила, что вечером вернулась домой с похищенным телефоном. Увидев у дома автомобиль сотрудников полиции, приехавших с проверкой к сожителю, состоящему под административным надзором, испугалась и выбросила телефон за забор.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии воровка выбросила телефон при виде полиции
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ребёнок пытался достать игрушку
На Дмитрия Безделова возбудили новое уголовное дело
Общая площадь очагов составила менее 40 га
По версии следствия, взятки он брал течение 1,5 лет
Мужчина предлагал успешную сдачу экзаменов за деньги
Однако они не смогли показать лесникам никаких подтверждающих документов
С приобретённым ружьём покупатели совершили ряд разбойных нападений
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы
Их привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима
Огонь остановили всего в нескольких сотнях метров
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
Женщина просила в суде более 800 тысяч
Он проник в квартиру через форточку
У иностранца также были обнаружили когти медведя