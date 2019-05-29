В Бурятии воровка выбросила телефон при виде полиции

А полицейские приехали вовсе не к ней



В дежурную часть полиции Закаменского района обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о краже сотового телефона несколько месяцев назад. Ущерб составил 12 тысяч рублей.



Женщина распивала спиртные напитки со своими знакомыми. После застолья одна гостья ушла домой, прихватив сотовый телефон хозяйки. Обнаружив пропажу, женщина несколько раз требовала вернуть имущество, после чего обратилась в полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 28-летняя горожанку. Она пояснила, что вечером вернулась домой с похищенным телефоном. Увидев у дома автомобиль сотрудников полиции, приехавших с проверкой к сожителю, состоящему под административным надзором, испугалась и выбросила телефон за забор.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



