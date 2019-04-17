«Нельзя напиваться до такой степени»: В Иркутской области задержали хулиганов

Накануне в дежурную часть полиции обратился владелец продуктового павильона в Тайшетском районе и сообщил, что неизвестные пытались проникнуть в помещение. Они повредили защитные жалюзи и сбежали. Правоохранители изъяли запись с камеры наружного наблюдения.











В Иркутской области сотрудники уголовного розыска задержали местных жителей за умышленное повреждение магазина и попытку угона.Вскоре задержали подозреваемых, ими оказались два местных 20-летних жителя. Их доставили в полицию.Выяснилось, что той же ночью в нескольких метрах от магазина молодые люди увидели припаркованные «Жигули», салон которых был не заперт. Они пытались самостоятельно завести автомобиль, но не смогли этого сделать. Стражам порядка задержанные пояснили, что преступление они совершили, потому что были пьяны. На машине они хотели покататься.- Урок из этой ситуации тот, что нельзя напиваться до такой степени. Меру надо знать или вообще не пить, - рассказал один из задержанных.Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.