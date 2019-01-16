Перед Новым годом в Бурятии незаконно вырубили ёлок на 18 тысяч

Нарушения выявлены во время рейдов



В Бурятии подведены итоги охраны молодняков хвойных пород в предновогодний период. Охранные мероприятия проводились сотрудниками Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) и подведомственных учреждений с привлечением республиканского МВД.



Проведено 258 рейдов, работало 9 стационарных постов и 65 передвижных групп на дорогах, ведущих в лес. Выявлено 11 фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород для новогодних праздников. Ущерб составил чуть больше 18 тысяч рублей. По всем фактам составлены административные протоколы.



- Помимо этого, в выходные и праздничные дни за период с 15 декабря по 13 января была выявлена 31 незаконная рубка деревьев. Составлено 15 протоколов об административном правонарушении, ещё 16 протоколов составлено по статье 260 УК РФ. 16 дел передано в органы МВД, - сообщает пресс-служба РАЛХ.



Лесники просят жителей Бурятии сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону 8(3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

