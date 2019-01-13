Аферистка пообещала компенсацию за переплату услуг ЖКХ
Сотрудники отдела МВД России по Тайшетскому району Иркутской области принимают меры для установления личностей мошенников. Они обманом украли у 60-летней местной жительницы 9 тысяч рублей.
Сыщики установили, что потерпевшая сама передала незнакомой женщине пришедшие в смс-сообщении пароли для доступа к банковской карте.
Как оказалась, накануне пенсионерке позвонила неизвестная, представилась работницей финансового учреждения. Она убедила её передать конфиденциальные сведения под предлогом переплаты за услуги ЖКХ. Мошенница рассказала, что пожилая женщина якобы переплатила лишние деньги, поэтому ей положена компенсация в размере 30 тысяч рублей.
Спустя некоторое время на телефон пострадавшей пришло сообщение от банка о списании всех находившихся на счёте денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция рекомендует:
Прекращать общение по телефону с посторонними людьми, если они просят передать им пин-код, коде-безопасности, размещённый на обороте карты и паролях, пришедшие по смс-сообщению.
При получении информации о том, что родственник попал в трудную ситуацию, следует сначала перезвонить ему и убедитесь, что у него действительно возникли сложности.
В случае получения смс-сообщения о том, что карта заблокирована, необходимо обратиться в отделение банка лично либо по его официальному телефону и проверить эту информацию. При этом ни в коем случае нельзя перезванивать по указанному в электронном послании телефонному номеру.
Следует внимательно пользоваться подключённым к сети Интернет мобильному устройству и ограничить переходы по ссылка на незнакомые электронные ресурсы.
В Иркутской области мошенники украли у пенсионерки деньги
Происшествия, Фото:
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