Улан-удэнец в пьяной ссоре едва не убил приятеля

Инцидент произошёл из-за нецензурных оскорблений



Пьяный улан-удэнец во время ссоры в ответ на нецензурные оскорбления приятеля, ударившего его кулаком, решил ударить обидчика ножом. Во время драки, оказавшись на коленях он трижды ударил его ножом в живот, повредив внутренние органы.



На суде мужчина объяснил, алкоголь спровоцировал инцидент. Потерпевший опьянев начал вести себя агрессивно. Он начал оскорблять, унижать и ударил кулаком по лицу. Затем, потеряв равновесие, упал на колени. Также он пояснил, что трезвым бы он не допустил даже ссоры с потерпевшим. В тот день они вдвоём выпили несколько бутылок водки.



После случившегося мужчина навещал пострадавшего приятеля в больнице, интересовался его здоровьем, предлагал материальную помощь, но он от всего отказался. Сейчас он уехал «на вахту» в другой регион.



Суд квалифицировал действия улан-удэнца по ст.111 ч.2 п. «з» УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Его признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.



Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

