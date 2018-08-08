В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу в курортных зонах республики
Так, на территории Тункинского национального парка сотрудники ГИБДД в очередной раз провели акцию «Ребенок – главный пассажир» и напомнили взрослым о безопасности детей в автомобиле. Прибывших на отдых туристов автоинспекторы призвали соблюдать правила дорожного движения и перевозить детей только с использованием специальных детских удерживающих устройств.
Им рассказали, к каким последствиям может привести пренебрежение правилами перевозки юных пассажиров, и привели примеры ДТП, в которых дети пострадали по вине их родителей. Автомобилистов предупредили, что поездка к местам отдыха должна быть не только интересной, но и безопасной.
- Жизнь и здоровье ваших близких, их настроение и впечатления от отпуска зависят от действий водителя за рулем, - добавили полицейские.
Всем отдыхающим автоинспекторы подарили памятки с советами, как обеспечить безопасность детей в транспорте и на улице, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В Бурятии автоинспекторы рассказали туристам о громких ДТП
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