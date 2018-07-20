В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью
Пять из шести членов группировки родственники, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 году, незаконные операции они совершали вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены ОПГ обналичили около 3,5 миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.
Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица (п. б ч.2 ст. 173.1 УК РФ). По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.
Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.
ОПГ по обналичиванию денег в Ангарске получила доход в 105 млн
Происшествия, Фото:
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