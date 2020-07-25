Министр культуры Бурятии заявила о победе

По словам Соёлмы Дагаевой, осень будет жаркой
Бурятия получит пять миллионов рублей на создание модельной библиотеки, сообщила министр культуры Соёлма Дагаева.
- Пока летит жаркое лето, люди наслаждаются Байкалом, мы одержали очередную Победу. Выиграли очередные федеральные пять миллионов рублей, конкурс на создание модельной библиотеки, - поделилась глава минкультуры на своих страницах в соцсетях.
Библиотека нового поколения будет открыта в 100-х кварталах Улан-Удэ до конца 2020 года. Пять миллионов из федерального бюджета будут направлены на текущий ремонт, оборудование и новые книги.
В модельной библиотеке будет создано современное городское пространство с доступом к электронным базам данных и традиционным печатным изданиям и зонами для семейного отдыха. Будут созданы новые рабочие места.
По словам Дагаевой, в Бурятии идёт ремонт 14 сельских домов культуры, двух школ искусств и других объектов.
- Так что нас ожидает горячая осень, - подчеркнула министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая в Бурятии модельная библиотека открылась осенью 2019 года в улан-удэнском микрорайоне Восточный.
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