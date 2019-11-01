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В Улан-Удэ открылась современная модельная библиотека

В Улан-Удэ открылась современная модельная библиотека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Библиотека нового формата оборудована всем необходимым для комфортного досуга

31 октября в микрорайоне Восточный открылась первая в Бурятии модельная библиотека – центр чтения «Семейный меридиан». Новая библиотека отличается от обычных тем, что она считается «образцом современного поколения». Созданное пространство поможет семьям, школьникам, студентам, детям, взрослым людям проводить свой досуг в культурной и комфортной среде.

Модельная библиотека была модернизирована из старой, которая была открыта ещё в 1981 году. На ремонт ушло около 3,5 месяцев.

- Мы, конечно, давно мечтали об этом, давно хотели сделать «Семейный меридиан». У нас и взрослые, и детское отделение в библиотеке. Так сложилось, что на протяжении долгих лет приходили сюда и семьи вместе с детьми. Надеемся, что сейчас у нас читателей будет всё больше и больше, мы будем благодарны всем, кто к нам придёт, - рассказала управляющая библиотеки №5 Надежда Потанина.


Модельная библиотека оснащена мультимедийным и игровым оборудованием для подвижных игр детей. Из компьютерного зала возможно получить информацию из всех ресурсов, в том числе и из Национальной электронной библиотеки. Есть залы для конференций, общения, работы в неформальной обстановке, и, конечно же, читальный зал. Разработчики учитывали интересы каждого.

- Я бы сказал, что на Восточном это единственное место, куда можно с семьёй прийти. Мягко говоря, на Восточном некуда сходить, разве что в минус 40 примёрзнуть к горке, тоже не вариант. Здесь тепло и всегда присмотрят за ребёнком. К тому же учитывая интерактивную комнату, то дочери уже нравится. Я думаю, мы будем здесь частыми гостями, - поделился впечатлениями житель микрорайона Восточный Николай Ушаков.


Модернизация стала возможна благодаря федеральному проекту «Культурная среда». Для библиотеки из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей. Также средства были добавлены из казны республики и муниципалитета. Всего же на работы было потрачено более 7,7 миллионов рублей.

- По национальному проекту «Культура» у нас открывается пять модельных библиотек. Первую открывшуюся библиотеку мы уже видим, это произошло в городе Улан-Удэ, в библиотеке №5 «Централизованной библиотечной системы города». Мы участвовали в конкурсе, на конкурс было отправлено семь проектов, но выиграли пять. Было выделено 35 миллионов, - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Догаева.

До 8 ноября в Бурятии модельные библиотеки откроются в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района, селе Новая Брянь Заиграевского района, селе Кижинга Кижингинского района и в городе Северобайкальск.













библиотека правительство республики
 
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