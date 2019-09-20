Губернатор края вчера подписал постановление о его назначении
Баир Жамсуев вновь стал сенатором от Забайкальского края. Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Осипов 19 сентября после церемонии инаугурации. С этой даты Баир Жамсуев наделён полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, с 1993 по 1997 годы Жамсуев работал депутатом Государственной Думы РФ первого и второго созывов. С 1997 по 2008 – возглавлял администрацию Агинского Бурятского автономного округа. С 2008 по 2010 был помощником руководителя администрации президента России. В феврале 2010 года Баира Жамсуева назначили главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю. В 2013 году впервые назначен сенатором от исполнительной власти края, является заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Губернатор края вчера подписал постановление о его назначении
В Бурятском УФАС России завершился конкурс по формированию общественного совета
Торжественная церемония вступления Сергея Серебренникова в должность мэра Братска состоялась 19 сентября
Люди пожаловались бурятскому омбудсмену
Депутат Мунко Буянтуев был осуждён за контрабанду леса
Забайкальский край просит особые условия программы «Дальневосточный гектар»
На вопрос о задержании шамана Александра Габышева ответил пресс-секретарь Путина
Приём состоится в следующую среду
Баир Жамсуев занимает свой пост с 2013 года
Ранее с таким законопроектом выступил Сергей Левченко, однако депутаты не поддержали его
Общественник Алексей Карнаухов отказался от голодовки
На собрании обсудили организационные и технические вопросы
Пресс-секретарь Алексея Цыденова задался вопросом: зачем нужны были задержания?
Павел Добродеев возглавил пресс-службу губернатора и правительства Иркутской области
Стал известен полный карьерный путь нового министра по инвестициям Бурятии Дарьи Архинчеевой