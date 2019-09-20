Баир Жамсуев снова назначен сенатором Забайкалья

Власть, Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Губернатор края вчера подписал постановление о его назначении



Баир Жамсуев вновь стал сенатором от Забайкальского края. Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Осипов 19 сентября после церемонии инаугурации. С этой даты Баир Жамсуев наделён полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, с 1993 по 1997 годы Жамсуев работал депутатом Государственной Думы РФ первого и второго созывов. С 1997 по 2008 – возглавлял администрацию Агинского Бурятского автономного округа. С 2008 по 2010 был помощником руководителя администрации президента России. В феврале 2010 года Баира Жамсуева назначили главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю. В 2013 году впервые назначен сенатором от исполнительной власти края, является заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

