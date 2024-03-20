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Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан по вопросам алиментов

Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан по вопросам алиментов
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Приём состоится 26 марта

Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко в рамках работы мобильной приемной проведёт личный прием граждан по вопросам выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Прием состоится 26 марта с 16 до 18 часов в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.13«е».

Для записи на прием необходимо обратиться по телефонам 8(3012) 21-44-98, 8(3012) 21-07-50.
прокуратура прием граждан

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