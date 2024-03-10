В Бурятии насчитали 1700 безработных

А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
В декабре 2023-го в Бурятии насчитывалось 440 100 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 45,2% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.
Большинство – 417 000 – на тот момент работали в сфере экономики. А 23 100 не имели занятия, но активно его искали.
Уровень занятости специалисты оценили в 55,2%, безработицы – в 5,3%, а общей безработицы (без учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,6%.
- В государственных учреждениях службы занятости к концу января 2024-го число зарегистрированных безработных достигло 1700 человек, – отметили в ведомстве.
Жители республики трудятся преимущественно в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В декабре таковых было 167 000. Некоторые устраиваются туда по совместительству и по договорам гражданско-правового характера.
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А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
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