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В Бурятии насчитали 1700 безработных

В Бурятии насчитали 1700 безработных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике

В декабре 2023-го в Бурятии насчитывалось 440 100 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 45,2% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.

Большинство – 417 000 – на тот момент работали в сфере экономики. А 23 100 не имели занятия, но активно его искали.

Уровень занятости специалисты оценили в 55,2%, безработицы – в 5,3%, а общей безработицы (без учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,6%.

- В государственных учреждениях службы занятости к концу января 2024-го число зарегистрированных безработных достигло 1700 человек, – отметили в ведомстве.

Жители республики трудятся преимущественно в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В декабре таковых было 167 000. Некоторые устраиваются туда по совместительству и по договорам гражданско-правового характера.

Недавно Бурятия оказалась в лидерах по безработице в России – эксперты выяснили, что на трудоустройство у наших земляков уходит более семи месяцев.
безработица работа Бурятстат рейтинг

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