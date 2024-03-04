На трудоустройство у жителей республики уходит больше семи месяцев
Агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по уровню безработицы. В среднем по стране этот показатель в четвёртом квартале (с октября по декабрь) 2023-го составил 2,9% (в 2022-ом было 3,7%). В 79 регионах он снизился, в четырёх остался прежним, а в двух вырос.
Само исследование основано на официальных данных Росстата. В начала списка расположились субъекты с низкой безработицей. К примеру, на Чукотке, значащейся на первом месте, её уровень – всего 1%. Благоприятная ситуация также сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Хакасии, Москве, Красноярском крае, Новгородской области, Ханты-Мансийском АО – Югра и Оренбургской области (с показателем от 1,5% до 1,9%).
Сложнее всего с трудоустройством в северокавказских республиках – Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии (в последней уровень безработицы достиг 27,4%).
В Бурятии он в конце 2023-го составил 5,3%, снизившись за 12 месяцев на 0,9%. Наша республика оказалась на 74 месте из 85-ти. На поиск работы у жителей республики уходит 7,6 месяца. Соседнее Забайкалье в списке 78-ое (6,5%), Иркутская область – 66-ая (3,6%).
В среднем в третьем квартале 2023-го для трудоустройства россиянам требовалось от 2,2 до 11,3 месяца. Меньше всего – в ЯНАО, Ульяновской, Кировской и Костромской областях, Санкт-Петербурге и на Сахалине. Больше всего – в Забайкальском крае, Ивановской области и Карачаево-Черкессии (свыше 10 месяцев).
Бурятия оказалась в лидерах по безработице в России
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