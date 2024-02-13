В Иркутске восстановят здание, где останавливался Антон Чехов

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В 19 веке там располагалась гостиница



Здание, в котором останавливался русский писатель Антон Чехов во время поездки на остров Сахалин в 1890 году, планируют восстановить в Иркутске. Оно является памятником истории и культуры регионального значения, находится в федеральной собственности. В службу по охране объектов культурного наследия региона поступило обращение компании, которая намерена проводить работы, и собственника – агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.



– Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдала задание на проведение работ по сохранению здания. В ближайшее время планируется провести его инженерное обследование, исследовать несущие способности конструкции, тогда будет понятно, какие меры по его сохранению необходимо принять, какие работы провести и срок реализации проекта, - рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.



– Цель проекта – восстановление, реставрация и адаптация здания под современное использование. Приступить к работам по сохранению планируется к концу года. В дальнейшем здание планируется сдавать в аренду, разместить в нём бутик-отель или создать кластер заведений кафе и ресторанов. Арендаторами будут либо федеральные операторы, с которыми мы уже ведём переговоры, либо местный иркутский бизнес, - заявил представитель компании-подрядчика Евгений Инджгия.



В соответствии с законодательством, расходы по сохранению памятников истории и культуры народов Российской Федерации несёт их собственник. Областной бюджет расходов не понесёт. Специалисты службы по охране объектов культурного наследия будут контролировать ход работ для сохранения исторических элементов здания.



Двухэтажное историческое здание расположено в Иркутске, на улице Фурье, 1а (ранее улица называлась Котельниковская). Оно было построено в конце 19 века для размещения гостиницы «Амурское подворье». Летом 1890-го года там на неделю останавливался великий русский писатель А.П. Чехов. Известны шесть писем, которые Чехов написал из этой гостиницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



