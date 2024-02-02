Половине жителей Бурятии приходится искать подработку



Представители HeadHunter рассказали, сколько дальневосточников сегодня вынуждены искать подработку. После опроса выяснилось, что в ней заинтересованы 54% жителей ДФО, в том числе – Бурятии. В целом по стране таковых 45%.



Как правило, «левачить» приходится юристам (57% из них сообщили, что хотят найти ещё одну работу), представителям сфер «Искусство, развлечения и масс-медиа», «Финансы и бухгалтерия» (55%), а также «Безопасность» и «Наука и образование» (по 53%).



А вот 36% респондентов на Дальнем Востоке не задумываются о подработке в ближайшее время (в III квартале 2023 года было 41%). У 9% она уже есть. В основном это специалисты из отраслей «Искусство, развлечения и масс-медиа» (17%), «Маркетинг, реклама и PR», «Медицина и фармацевтика» (по 16%), «Розничная торговля» и «Туризм, гостиницы и рестораны» (по 14%).



Денег на основном месте не хватает преимущественно тем, кому меньше 18-ти и больше 55-ти лет. Кстати, половина (50%) из них согласны на частичную занятость.



