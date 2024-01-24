Медики Бурятии рассказали о планировании беременности

Будущим родителям необходимо отказаться от вредных привычек
В Бурятии с 22 января по 28 января проходит неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности.
Планирование беременности (прегравидарная подготовка) — это комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение рисков рождения ребенка с врожденными заболеваниями, а также уменьшение числа осложнений во время беременности и родов. Подготовку рекомендуют начинать за 3–4 месяца до планируемого зачатия. Советами для будущих родителей поделилась врач-акушер-гинеколог городской поликлиники №6.
Как рассказала специалист, беременность – это незабываемый период каждой женщины полный новых ощущений и ожидания первого знакомства с малышом. Ребёнок должен быть не только желанным, но и здоровым. И для этого будущим родителям необходимо отказаться от вредных привычек и пройти комплекс дополнительных обследований: для женщин – у врача акушера-гинеколога в женской консультации, а будущему отцу ребенка — у врача-уролога. Врачи дадут необходимые рекомендации по дальнейшему обследованию, выпишут направления на анализы и общеклинические исследования, в том числе для выявления скрытых инфекционных заболеваний. Женщину также могут направить на профилактические прививки. В период беременности лечиться сложнее, так как ограничен выбор методов диагностики и лекарственных препаратов, безопасных для будущего ребёнка.
- Займитесь укреплением своего здоровья: больше гуляйте, желательно быстрым шагом, что повышает выносливость и благотворно влияет на сердечную мышцу, закаляйтесь и старайтесь избегать стрессов. Не забывайте о ежедневной зарядке или гимнастике. Особое внимание здесь стоит уделить упражнениям на тренировку пресса, - заявила медик.
Обязательным будет соблюдение режима питания. Одна из рекомендаций — съедать не менее 400 грамм свежих овощей и фруктов ежедневно. Они богаты не только клетчаткой, полезной для пищеварительной системы, но и витаминами и микроэлементами. Главный витамин для будущей мамы — витамин В9 (фолиевая кислота). Его дефицит может спровоцировать различные патологии у будущего ребенка (задержка умственного развития, образование заячьей губы, дефект нервной трубки и прочие аномалии) и даже его потерю. Витамин В9 содержится в апельсинах, абрикосах, бананах, тыкве, моркови, свекле, печени, курином мясе, яйцах, сыре, твороге, тунце и лососе. Необходимая суточная доза этого витамина при планировании беременности — 400 мг, и, если начать приём за 2 месяца до беременности, дефицит в организме восполнится. Но точную дозировку может определить только врач. Поэтому обязательно необходимо проходить профилактические осмотры у врачей.
Медики Бурятии рассказали о планировании беременности
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