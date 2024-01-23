В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по дартсу

Также город примет первенство республики



С 27 по 28 января в Улан-Удэ пройдут чемпионат и первенство Республики Бурятия по дартс. Соревнования проведут в левом крыле второго этажа центрального стадиона.



Спортсмены посоревнуются в программе «501». Начала турнира в 10:00.



Заявки на участие принимаются на электронную почту: dartsrb@mail.ru.



Возрастное ограничение: 0+.

