Также город примет первенство республики
С 27 по 28 января в Улан-Удэ пройдут чемпионат и первенство Республики Бурятия по дартс. Соревнования проведут в левом крыле второго этажа центрального стадиона.
Спортсмены посоревнуются в программе «501». Начала турнира в 10:00.
Заявки на участие принимаются на электронную почту: dartsrb@mail.ru.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по дартсу
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