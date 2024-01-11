Улан-удэнцы могут сдать новогодние ёлки на переработку

Из них делают мульчу



Жители Улан-Удэ могут сдать новогодние деревья на переработку.



- Специалисты ресурсного эколого-биологического центра измельчают ели и сосны в специальных машинах. Полученная мульча используется для кормления животных, а также для защиты деревьев и кустарников от холода, вредителей и сорняков, - сообщили в министерстве природы республики.



Специалисты отмечают, что важно не передерживать дерево дома, иначе оно высыхает, хвоя желтеет и теряет свои питательные свойства.



Адрес пункта приёма: Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19Б, ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия».



