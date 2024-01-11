Из них делают мульчу
Жители Улан-Удэ могут сдать новогодние деревья на переработку.
- Специалисты ресурсного эколого-биологического центра измельчают ели и сосны в специальных машинах. Полученная мульча используется для кормления животных, а также для защиты деревьев и кустарников от холода, вредителей и сорняков, - сообщили в министерстве природы республики.
Специалисты отмечают, что важно не передерживать дерево дома, иначе оно высыхает, хвоя желтеет и теряет свои питательные свойства.
Адрес пункта приёма: Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19Б, ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия».
Улан-удэнцы могут сдать новогодние ёлки на переработку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Запланированы восстановительные работы
Кяхтинцам не понравилось, что там нет помойного ведра
Из них делают мульчу
Также были те, у кого алкоголь вызвал приступ эпилепсии
Она может обернуться мизерной зарплатой и зависимостью от другого человека
В городе вовсю разгребают последствия осадков
Стороны заключили мировое соглашение
Свадьба состоялась 9 января
44 человека уже достигли возраста 100 лет и выше
Инцидент произошёл в новогодние праздники
Ирина Арсентьевна бодро и радушно встретила отставных офицеров
Руководителя организации оштрафовали на полмиллиона рублей
Они перестали работать сразу на нескольких остановках
Он всё сильнее набирает обороты в республике
Мужчина сел за руль, будучи лишённым водительских прав