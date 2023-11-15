Изделия оценят пернатые на «Птичьих столовых»
В Бурятии объявлен конкурс съедобных бус для птиц «Бусы – на птичьи вкусы». Мероприятие проходит в рамках проведения ежегодной «Синичкиной недели» в Байкальском заповеднике.
В конкурсе могут принять участие все желающие по трём возрастным категориям: дети дошкольного возраста, школьники и взрослые (18 и более лет). Участвовать можно в номинациях: «Самые длинные бусы», «Самые оригинальные и креативные бусы» и «Самые ЗОЖные бусы».
Конкурс проводится по 3 декабря. Своё изделие можно принести в центральную усадьбу Байкальского заповедника по адресу ул. Красногвардейская, 34.
Подведение итогов будет осуществляться конкурсной комиссией 5 декабря. Все бусы будут продемонстрированы на территории «Птичьих столовых» Байкальского заповедника и оценены на вкус пернатыми.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии стартовал конкурс съедобных бус
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