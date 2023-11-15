15 ноября

14 ноября

Популярное

В Бурятии стартовал конкурс съедобных бус

В Бурятии стартовал конкурс съедобных бус
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Изделия оценят пернатые на «Птичьих столовых»

В Бурятии объявлен конкурс съедобных бус для птиц «Бусы – на птичьи вкусы». Мероприятие проходит в рамках проведения ежегодной «Синичкиной недели» в Байкальском заповеднике.

В конкурсе могут принять участие все желающие по трём возрастным категориям: дети дошкольного возраста, школьники и взрослые (18 и более лет). Участвовать можно в номинациях: «Самые длинные бусы», «Самые оригинальные и креативные бусы» и «Самые ЗОЖные бусы».

Конкурс проводится по 3 декабря. Своё изделие можно принести в центральную усадьбу Байкальского заповедника по адресу ул. Красногвардейская, 34.

Подведение итогов будет осуществляться конкурсной комиссией 5 декабря. Все бусы будут продемонстрированы на территории «Птичьих столовых» Байкальского заповедника и оценены на вкус пернатыми.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия конкурс птицы заповедник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отметят 75-летие со дня рождения Намжила Нимбуева
В Улан-Удэ отметят 75-летие со дня рождения Намжила Нимбуева
Общество, 15.11.2023
В национальной библиотеке пройдёт творческий вечер в честь бурятского поэта
В Бурятии стартовал конкурс съедобных бус
В Бурятии стартовал конкурс съедобных бус
Общество, 15.11.2023
Изделия оценят пернатые на «Птичьих столовых»
В Улан-Удэ проведут День правовой помощи детям
В Улан-Удэ проведут День правовой помощи детям
Общество, 15.11.2023
Граждан республики просветят о школьном буллинге
В Чите разыграют межрегиональный кубок по панкратиону
В Чите разыграют межрегиональный кубок по панкратиону
Общество, 15.11.2023
Соревнования посвящены памяти бывшего президента федерации панкратиона Забайкалья
Бурятия приняла участие в Днях монголо-российской дружбы в Сухэ-Баторе
Бурятия приняла участие в Днях монголо-российской дружбы в Сухэ-Баторе
Общество, 15.11.2023
Вуз республики дал праздничный концерт для монгольской аудитории
В селе Бурятии возобновило работу почтовое отделение
В селе Бурятии возобновило работу почтовое отделение
Общество, 15.11.2023
Оно не работало с осени прошлого года
Забайкальскую семью в семейном конкурсе представляют 24 человека
Забайкальскую семью в семейном конкурсе представляют 24 человека
Общество, 15.11.2023
Она стала одной из самых многочисленных в конкурсе
В Усть-Ордынском округе 95-летие отметила труженица тыла
В Усть-Ордынском округе 95-летие отметила труженица тыла
Общество, 15.11.2023
С юбилеем поздравили Ольгу Макарову
В Бурятии появится ещё один мусорный полигон
В Бурятии появится ещё один мусорный полигон
Общество, 15.11.2023
Его построят в Баргузинском районе
В Улан-Удэ соберутся мастера по обработке овчины
В Улан-Удэ соберутся мастера по обработке овчины
Общество, 15.11.2023
Начат приём заявок на республиканскую выставку «Дулаан шэмэг»
В улусе Бурятии построят новую школу
В улусе Бурятии построят новую школу
Общество, 15.11.2023
Она появится в Бичурском районе
Сборная Бурятии отличилась на всероссийских соревнованиях по аэробике
Сборная Бурятии отличилась на всероссийских соревнованиях по аэробике
Общество, 15.11.2023
Юные спортсменки выиграли по 2 медали на каждую
Жители Забайкалья отправят более 100 печей военнослужащим
Жители Забайкалья отправят более 100 печей военнослужащим
Общество, 15.11.2023
При изготовлении таких печей учитываются непростые полевые условия
В Бурятии определили лучших муниципальных служащих
В Бурятии определили лучших муниципальных служащих
Общество, 15.11.2023
Победители получат денежные премии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^