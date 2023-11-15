В Бурятии стартовал конкурс съедобных бус

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Изделия оценят пернатые на «Птичьих столовых»



В Бурятии объявлен конкурс съедобных бус для птиц «Бусы – на птичьи вкусы». Мероприятие проходит в рамках проведения ежегодной «Синичкиной недели» в Байкальском заповеднике.



В конкурсе могут принять участие все желающие по трём возрастным категориям: дети дошкольного возраста, школьники и взрослые (18 и более лет). Участвовать можно в номинациях: «Самые длинные бусы», «Самые оригинальные и креативные бусы» и «Самые ЗОЖные бусы».



Конкурс проводится по 3 декабря. Своё изделие можно принести в центральную усадьбу Байкальского заповедника по адресу ул. Красногвардейская, 34.



Подведение итогов будет осуществляться конкурсной комиссией 5 декабря. Все бусы будут продемонстрированы на территории «Птичьих столовых» Байкальского заповедника и оценены на вкус пернатыми.



Возрастное ограничение: 0+.

