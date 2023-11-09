Ансамбль Бурятии вернулся из Китая с победой

«Булжамуур» стал одной из «Юных звёзд Харбина»



Заслуженный коллектив народного творчества из Бурятии, образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» занял первое место в арт фестивале-конкурсе творчества детей и молодёжи «Юные звёзды Харбина» в Китае. На фестивале были представлены три постановки: «Эдельвейс», «Весенняя степь» и «Наша полянка» - в исполнении основного состава коллектива: ведущей и выпускной группы.



- У нас не было времени на репетиции, не было возможности почувствовать площадку, сцену. Таким образом, все коллективы были в равных условиях. Этот формат был непростой для нас: сцена большая, но наши воспитанницы вышли и станцевали очень уверенно, - рассказывает руководитель коллектива Людмила Овчинникова.



Все выступления сорвали бурные аплодисменты. «Булжамуур» получил гран-при и приглашение на фестиваль в следующем году.



- Наши дети станцевали так, что всех покорили! Столько восторженных отзывов мы услышали от зрителей, руководителей других коллективов и организаторов. Были отмечены высокая сценическая культура, артистизм, особая энергетика, исходящая от наших детей во время исполнения программы на сцене и вне. Сам фестиваль был очень разнообразен: мы увидели танцы, услышали песни и музыку, в исполнении китайских и российских детей, - делится Людмила Овчинникова.



Как сообщили в республиканском центре народного творчества, один из ведущих детских хореографических коллективов республики в 2024 году отпразднует 40-летие.



Отметим, что фестиваль-конкурс «Юные звёзды Харбина» является одной из площадок российско-китайского сотрудничества в культурной сфере. Он организован с целью развития взаимных культурных и творческих связей между молодёжью и педагогами Китая и России, а также укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Участники фестиваля знакомятся с историческим и культурным наследием Китая и представляют искусство и культуру России.

