09 ноября

08 ноября

Популярное

Ансамбль Бурятии вернулся из Китая с победой

Ансамбль Бурятии вернулся из Китая с победой
Общество,  Фото:РЦНТ
«Булжамуур» стал одной из «Юных звёзд Харбина»

Заслуженный коллектив народного творчества из Бурятии, образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» занял первое место в арт фестивале-конкурсе творчества детей и молодёжи «Юные звёзды Харбина» в Китае. На фестивале были представлены три постановки: «Эдельвейс», «Весенняя степь» и «Наша полянка» - в исполнении основного состава коллектива: ведущей и выпускной группы.

- У нас не было времени на репетиции, не было возможности почувствовать площадку, сцену. Таким образом, все коллективы были в равных условиях. Этот формат был непростой для нас: сцена большая, но наши воспитанницы вышли и станцевали очень уверенно, - рассказывает руководитель коллектива Людмила Овчинникова.

Все выступления сорвали бурные аплодисменты. «Булжамуур» получил гран-при и приглашение на фестиваль в следующем году.

- Наши дети станцевали так, что всех покорили! Столько восторженных отзывов мы услышали от зрителей, руководителей других коллективов и организаторов. Были отмечены высокая сценическая культура, артистизм, особая энергетика, исходящая от наших детей во время исполнения программы на сцене и вне. Сам фестиваль был очень разнообразен: мы увидели танцы, услышали песни и музыку, в исполнении китайских и российских детей, - делится Людмила Овчинникова.

Как сообщили в республиканском центре народного творчества, один из ведущих детских хореографических коллективов республики в 2024 году отпразднует 40-летие.

Отметим, что фестиваль-конкурс «Юные звёзды Харбина» является одной из площадок российско-китайского сотрудничества в культурной сфере. Он организован с целью развития взаимных культурных и творческих связей между молодёжью и педагогами Китая и России, а также укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Участники фестиваля знакомятся с историческим и культурным наследием Китая и представляют искусство и культуру России.
Бурятия ансамбль фестиваль Китай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открыли мемориальную доску почётному гражданину Селенгинска
В Бурятии открыли мемориальную доску почётному гражданину Селенгинска
Общество, 09.11.2023
Она появилась на стенах медучилища, которым он руководил более 30 лет
В Забайкалье завершился пожароопасный сезон
В Забайкалье завершился пожароопасный сезон
Общество, 09.11.2023
Он действовал на территории всего региона с 20 апреля
Жительницу Бурятии отправили на обязательные работы за пьяную езду
Жительницу Бурятии отправили на обязательные работы за пьяную езду
Общество, 09.11.2023
Она во второй раз попалась нетрезвой за рулём
В Бурятии транспортные полицейские провели турнир по волейболу
В Бурятии транспортные полицейские провели турнир по волейболу
Общество, 09.11.2023
Турнир состоялся в преддверии Дня сотрудника ОВД
В Улан-Удэ обнаружили заражённые лимоны и мандарины
В Улан-Удэ обнаружили заражённые лимоны и мандарины
Общество, 09.11.2023
Специалисты обнаружили красную померанцевую щитовку
Театр «Байкал» представил в Улан-Удэ первый предпоказ кремлёвских концертов
Театр «Байкал» представил в Улан-Удэ первый предпоказ кремлёвских концертов
Общество, 09.11.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с шоу, которое покажут на главной сцене страны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^