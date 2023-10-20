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Фестиваль бурятского языка объединил жителей Агинского округа

Фестиваль бурятского языка объединил жителей Агинского округа
Общество,  Фото:пресс-служба АБО
Завершающим мероприятием стала научно-практическая конференция

В Агинском округе завершился фестиваль, посвящённый бурятскому языку, культуре и традициям. В течение месяца в окружной столице и поселениях прошло более 40 различных мероприятий, собравших на своих площадках свыше восьми тысяч человек.

- В этом году семейные команды приняли самое активное участие в конкурсах острословов, эрудитов «Табан сэсэн», «Таагты». Тематические, творческие, интеллектуальные, спортивные конкурсы вовлекли в свой круг дошкольников, школьников, старшее поколение, рабочую молодёжь, - подытожила заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа Билигма Будаева.

Завершающим событием фестиваля стала научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию основателя педагогической династии, краеведа, общественного деятеля Дамбинимы Цырендашиева. В пленарной части Билигма Будаева подвела итоги конференции, мероприятий фестиваля бурятского языка. Лучшие доклады конференции отметили дипломами оргкомитета и призами от детей и внуков Дамбинимы Цырендашиева.

- В подготовке, организации и проведении мероприятий активное участие приняли сотрудники государственных и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, - сообщили в администрации округа.
Агинский Бурятский округ фестиваль бурятский язык конференция

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