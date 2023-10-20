Победителей наградили дипломами и памятными призами
19 октября в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир по электронному учебнику «Буряад хэлэн» (6+). Мероприятие было направлено на разработку эффективных механизмов для дальнейшего существования и развития бурятского языка как государственного.
115 участников из разных уголков республики, победившие в районном этапе турнира, собрались в стенах республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. Главными целями мероприятия стали мотивация учащихся к изучению бурятского языка на высоком уровне и популяризация новой версии учебника «Буряад хэлэн».
- Уникальность турнира в том, что дети со всех районов нашей республики не просто решают сложные задания-игры и выполняют задания, а показывают прекрасное владение современными технологиями, - прокомментировала Эржена Осорова, учитель бурятского языка и литературы Бурятского лицея-интерната №1.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, все задания составлялись в соответствии с возрастной группой и были сформулированы на бурятском языке. По результатам тестирования все участники получили сертификаты, победители были награждены дипломами и памятными призами.
В ходе турнира также были проведены мастер-классы этнокультурного плана, а для сопровождающих учителей состоялся круглый стол «Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках бурятского языка и литературы».
Напомним, что со 2 по 31 октября в республике проходят различные мероприятия, приуроченные к месячнику бурятского языка.
Школьники Бурятии показали свои знания на турнире «Буряад хэлэн»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителей наградили дипломами и памятными призами
Вместе с ними поедут ребята из Забайкалья и Якутии
В республике проводят финальные защиты
Одним из лучших рыбообработчиков стал представитель республики
Награды они выиграли на чемпионате и первенстве мира в Ташкенте
Ими стали снежный лев, соболь и зверодевочка
Церемонию провели в Еравнинском районе
За звание боролись 27 школьников
До 25 ноября проходит онлайн-конкурс
Он будет платным
Покрыть свои затраты на них горожане смогут только через 19 с лишним лет
Подъёмные платформы закроют 25 октября
Специалисты не нашли там ни одного нарушения
Появилась возможность оформить все документы для новорождённого
Они участвовали в субботнике