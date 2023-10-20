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Школьники Бурятии показали свои знания на турнире «Буряад хэлэн»

Школьники Бурятии показали свои знания на турнире «Буряад хэлэн»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Победителей наградили дипломами и памятными призами

19 октября в Улан-Удэ прошёл республиканский турнир по электронному учебнику «Буряад хэлэн» (6+). Мероприятие было направлено на разработку эффективных механизмов для дальнейшего существования и развития бурятского языка как государственного.

115 участников из разных уголков республики, победившие в районном этапе турнира, собрались в стенах республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. Главными целями мероприятия стали мотивация учащихся к изучению бурятского языка на высоком уровне и популяризация новой версии учебника «Буряад хэлэн».

- Уникальность турнира в том, что дети со всех районов нашей республики не просто решают сложные задания-игры и выполняют задания, а показывают прекрасное владение современными технологиями, - прокомментировала Эржена Осорова, учитель бурятского языка и литературы Бурятского лицея-интерната №1.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, все задания составлялись в соответствии с возрастной группой и были сформулированы на бурятском языке. По результатам тестирования все участники получили сертификаты, победители были награждены дипломами и памятными призами.

В ходе турнира также были проведены мастер-классы этнокультурного плана, а для сопровождающих учителей состоялся круглый стол «Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках бурятского языка и литературы».

Напомним, что со 2 по 31 октября в республике проходят различные мероприятия, приуроченные к месячнику бурятского языка.

Бурятия образование бурятский язык школа

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