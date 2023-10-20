Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей

Он погасил долги во время рейда приставов



Житель Иволгинского района Бурятии расплатился с долгами во время рейда судебных приставов и представителей уголовно-исполнительной инспекции.



Как сообщили в пресс-службе УФССП, в отношении 36-летнего гражданина было возбуждено два исполнительных производства. Мужчина совершил наезд на двух детей. Суд обязал виновника ДТП выплатить семьям пострадавших компенсацию морального вреда в размере 100 и 200 тысяч рублей. Однако своевременно исполнять решение суда должник не стал.



Во время рейда приставы применили принудительные меры взыскания, а также пообщались с мужчиной. В итоге он сразу погасил всю сумму задолженности.



Помимо этого, с должника взыскали исполнительский сбор в размере 7% от подлежащих взысканию сумм, поскольку долг не был уплачен в пятидневный срок, который даётся для его добровольного погашения.

