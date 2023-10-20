20 октября

19 октября

Популярное

Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей

Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он погасил долги во время рейда приставов

Житель Иволгинского района Бурятии расплатился с долгами во время рейда судебных приставов и представителей уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, в отношении 36-летнего гражданина было возбуждено два исполнительных производства. Мужчина совершил наезд на двух детей. Суд обязал виновника ДТП выплатить семьям пострадавших компенсацию морального вреда в размере 100 и 200 тысяч рублей. Однако своевременно исполнять решение суда должник не стал.

Во время рейда приставы применили принудительные меры взыскания, а также пообщались с мужчиной. В итоге он сразу погасил всю сумму задолженности.

Помимо этого, с должника взыскали исполнительский сбор в размере 7% от подлежащих взысканию сумм, поскольку долг не был уплачен в пятидневный срок, который даётся для его добровольного погашения.
ДТП компенсация судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек
В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек
Общество, 20.10.2023
А ещё у 37 жителей республики нашли боррелиоз
Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей
Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей
Общество, 20.10.2023
Он погасил долги во время рейда приставов
В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям
В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям
Общество, 20.10.2023
На установку монумента необходимо собрать 3,5 млн рублей
В столице Бурятии запасаются песком к зиме
В столице Бурятии запасаются песком к зиме
Общество, 20.10.2023
Улан-удэнские коммунальщики уже приготовились к первому снегу


В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
Общество, 20.10.2023
Они опасаются, что ребятишки попадут под колёса летящих мимо машин
Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов
Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов
Общество, 20.10.2023
Планами поделился зампред правительства Луковников
В районе Бурятии сожгут сухую растительность
В районе Бурятии сожгут сухую растительность
Общество, 20.10.2023
Началась подготовка к следующему пожароопасному периоду
Ещё в одном районе заговорили от отказе от бурятского
Ещё в одном районе заговорили от отказе от бурятского
Общество, 20.10.2023
Однако в РУО заявили, что его изучение – часть школьной программы
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 20.10.2023
В республике потеплеет до +14 градусов 
В Улан-Удэ на субботнике бесплатно примут мусор
В Улан-Удэ на субботнике бесплатно примут мусор
Общество, 19.10.2023
Бесплатно принимается мусор в объёме не более 3 куб. м из одних рук

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^