В Бурятии жителей района ужаснула замена счётчиков в доме





В Селенгинском районе пожаловались на обезображенные подъезды одного из жилых домов. Как выяснилось, энергетики вовсю меняют там счётчики, но, по словам местных, делают это «ужасно».- Превращают уютные подъезды в промышленную зону. Так надо? – поинтересовались люди в группе «Селенга-инфо.24/7».В энергокомпании пояснили: счётчики меняют в рамках инвестпрограммы по созданию автоматизированной системы учёта электроэнергии в многоквартирных домах с удалённым сбором данных. В МКД, фото которого прислали сельчане, система электроснабжения не соответствовала требованиям ПУЭ () и даже создавала угрозу жизни людей.- Там наблюдалось падение качества поставляемой электроэнергии и сверхнормативные ОДН. Когда работы завершатся, показатели качества будут соответствовать ГОСТ и благодаря интеллектуальной системе учёта сверхнормативных ОДН не будет – устанавливаемые приборы защищены от постороннего вмешательства, – рассказали в компании.Материалы, которые при этом используются, никакими документами не регламентируются.- То есть при таком ремонте нет каких-то определённых условий, которые нужно соблюсти. Другими словами, использовать можно любые материалы, в том числе – гофру, – отмечают энергетики.