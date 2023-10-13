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В Бурятии жителей района ужаснула замена счётчиков в доме

В Бурятии жителей района ужаснула замена счётчиков в доме
Общество,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Селенгинцы заявили, что из-за этого подъезды превратились в «промзоны»

В Селенгинском районе пожаловались на обезображенные подъезды одного из жилых домов. Как выяснилось, энергетики вовсю меняют там счётчики, но, по словам местных, делают это «ужасно».

- Превращают уютные подъезды в промышленную зону. Так надо? – поинтересовались люди в группе «Селенга-инфо.24/7».

В энергокомпании пояснили: счётчики меняют в рамках инвестпрограммы по созданию автоматизированной системы учёта электроэнергии в многоквартирных домах с удалённым сбором данных. В МКД, фото которого прислали сельчане, система электроснабжения не соответствовала требованиям ПУЭ (правилам устройства электроустановок – прим) и даже создавала угрозу жизни людей.

- Там наблюдалось падение качества поставляемой электроэнергии и сверхнормативные ОДН. Когда работы завершатся, показатели качества будут соответствовать ГОСТ и благодаря интеллектуальной системе учёта сверхнормативных ОДН не будет – устанавливаемые приборы защищены от постороннего вмешательства, – рассказали в компании.

Материалы, которые при этом используются, никакими документами не регламентируются.

- То есть при таком ремонте нет каких-то определённых условий, которые нужно соблюсти. Другими словами, использовать можно любые материалы, в том числе – гофру, – отмечают энергетики.
электроэнергия ремонт счётчики

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